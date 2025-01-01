Викторина к фильму «В поисках Дори» от WDSSPR

16 июня на экраны вышел новый красочный мультфильм от студии Pixar - В поисках Дори!

По сюжету нового фильма страдающую провалами в памяти рыбку Дори с возрастом все чаще мучают вопросы прошлого. Где она родилась? Кто ее родители? Что с ее памятью? Какой был первый вопрос? Для поиска ответов Дори, Немо и его отец Марлин отправляются в захватывающее путешествие. Как и раньше, их ждут веселые приключения, забавные (и не очень) жители океана, и, разумеется, новые друзья.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!