Выиграй приз с символикой фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

Дата окончания викторины: 12 февраля 2018 14:17
8 февраля в прокат выходит комедия «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

Отправиться в отпуск сразу после развода – довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, – то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй футболку с эмблемой фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 12 февраля.

Победители:

khan21@***

barmi23@***

batkovich2000@***

lika1_@***

myrashevden@***

Викторина окончена
