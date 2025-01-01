Выиграй приз с символикой фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

8 февраля в прокат выходит комедия «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

Отправиться в отпуск сразу после развода – довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, – то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

