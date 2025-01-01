Выиграй приз с символикой фильма «Короче»
1 февраля в прокат выходит социальная комедийная драма «Короче» с Мэттом Дэймоном в главной роли.
Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия…
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 5 февраля.
Победители:
kapu.65@***
voroshko@***
elina.olegovna@***
lastochka43@***
svyatoslavsergeev07@***