Выиграй билеты на фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

25 января в прокат выходит финальная часть приключенческой франшизы «Бегущий в лабиринте».

В эпичном финале саги Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй билеты в кино на фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»!

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 26 января.

Победители:

n-ap@***

sadikova.diana@***

meincloud228@***