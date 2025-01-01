Выиграй приз с символикой фильма «Zомбоящик»

Меню
Дата окончания викторины: 2 февраля 2018 09:44
25 января в прокат выходит умопомрачительная комедия «Zомбоящик».

Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй призы с символикой фильма!

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 1 февраля.

Победители:

reboot178@***, aleksandr.raul@***, galasabirova@***, naandan@***, devil555angel@***, nekoblack.87@***, ksyu.trufanova.01@***, bogatkina_1999@***, andreycven@***

Викторина окончена
