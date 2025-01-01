Выиграй билеты на премьеру фильма «Британец в Крыму»
18 января в 19.00 в московском киноцентре «Фитиль» состоится премьера документального фильма «Британец в Крыму».
«Британец в Крыму» - это уникальный проект, идея создания которого возникла у журналиста Грэма Филлипса. Что будет, если отправить самого обычного жителя Соединенного Королевства в отпуск в Крым? Как он адаптируется? Понравится ли ему? Что он знает о Крыме и как изменится его мировоззрение?
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма.
Победителей определим рандомным способом 17 января.
Викторина только для жителей Москвы.
Победители:
sunflower2611@***
m.tatjana@***
mazko1306@***
anna264207@***
copnikkate12@***
Викторина окончена