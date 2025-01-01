Выиграй билеты на премьеру фильма «Британец в Крыму»

18 января в 19.00 в московском киноцентре «Фитиль» состоится премьера документального фильма «Британец в Крыму».

«Британец в Крыму» - это уникальный проект, идея создания которого возникла у журналиста Грэма Филлипса. Что будет, если отправить самого обычного жителя Соединенного Королевства в отпуск в Крым? Как он адаптируется? Понравится ли ему? Что он знает о Крыме и как изменится его мировоззрение?

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма.

Победителей определим рандомным способом 17 января.

Викторина только для жителей Москвы.

Победители:

sunflower2611@***

m.tatjana@***

mazko1306@***

anna264207@***

copnikkate12@***