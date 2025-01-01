Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на премьеру фильма «Британец в Крыму»

Выиграй билеты на премьеру фильма «Британец в Крыму»

Дата окончания викторины: 18 января 2018 10:48
Выиграй билеты на премьеру фильма «Британец в Крыму»

18 января в 19.00 в московском киноцентре «Фитиль» состоится премьера документального фильма «Британец в Крыму».

«Британец в Крыму» - это уникальный проект, идея создания которого возникла у журналиста Грэма Филлипса. Что будет, если отправить самого обычного жителя Соединенного Королевства в отпуск в Крым? Как он адаптируется? Понравится ли ему? Что он знает о Крыме и как изменится его мировоззрение?

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма.

Победителей определим рандомным способом 17 января.

Викторина только для жителей Москвы.

Победители:

sunflower2611@***

m.tatjana@***

mazko1306@***

anna264207@***

copnikkate12@***

Викторина окончена
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше