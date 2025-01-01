Меню
Дата окончания викторины: 22 января 2018 10:53
Выиграй приз с символикой фильма «Приключения Паддингтона 2»

20 января в прокат выходит продолжение семейного фильма «Приключения Паддингтона».

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй призы с символикой фильма – значок и наклейки.

Победителей определим рандомным способом 22 января.

Викторина для всех жителей РФ.

Победители:

magnan@*** koshak.6@*** zelenova48@*** nikashevchenko.98@*** masik202fox@***

Викторина окончена
