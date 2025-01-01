Меню
Выиграй билеты на фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже»

Дата окончания викторины: 25 января 2018 14:06
Выиграй билеты на фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже»

2 февраля в 19:30 в кинотеатре «Родина» пройдет специальный показ одного из самых романтических фильмов неповторимого маэстро Вуди Аллена – «Полночь в Париже».

Молодая пара приезжает в Париж для ведения бизнеса. Но там они сталкиваются с другой жизнью и понимают, что она лучше их собственной.

Киноафиша.Инфо и компания КультКино дарит тебе возможность попасть на сеанс бесплатно!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.

Победителей определим рандомным способом 25 января.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.

Победители:

uvik2010@*** zarica-nata@*** arnick@*** alinaka@*** 3dunya3@***

Викторина окончена
