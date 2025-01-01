Меню
Дата окончания викторины: 9 января 2018 16:38
Выиграй билеты в кино от Киноафиши.Инфо!

Новый год наступил и впереди длинные каникулы, которые, непременно, стоит посвятить просмотру любимых праздничных кинолент.

Насколько хорошо ты знаешь новогодние фильмы? Правильно ответь на вопросы нашей викторины и выиграй билеты в кино на любой фильм в любой кинотеатр твоего города!*

Одного победителя будем определять рандомным способом каждый день с 4 по 9 января!

В викторине могут участвовать жители России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Украины, Азербайджана, Латвии.

*В любой кинотеатр с онлайн продажей билетов на сайте Киноафиша.

Победители:

4.01 - four.rider@***

5.01 - narjad-nova@***

6.01 - lenasto88@***

7.01 - alena_reshitko@***

8.01 - vtkcok061@***

9.01 - anna9222@***

Викторина окончена
