Викторина к фильму «В поисках Дори» от Real 3D

15 июня, за день до официального старта российского проката, в Тюмени пройдет специальный показ одной из самых ожидаемых анимационных новинок года – анимационного фильма Disney/Pixar «В поисках Дори».

По сюжету нового фильма страдающую провалами в памяти рыбку Дори с возрастом все чаще мучают вопросы прошлого. Где она родилась? Кто ее родители? Что с ее памятью? Какой был первый вопрос? Для поиска ответов Дори, Немо и его отец Марлин отправляются в захватывающее путешествие. Как и раньше, их ждут веселые приключения, забавные (и не очень) жители океана, и, разумеется, новые друзья.

