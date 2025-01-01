Меню
Дата окончания викторины: 29 декабря 2017 12:32
Выиграй билеты на Новогоднюю ночь в «Каро»

Встречайте Новый 2018 год в кино на премьере фильма-праздника «Величайший Шоумен»!

31 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (Москва, Новый Арбат ул., 24) состоится праздничная феерия в честь самого долгожданного торжества!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица!

В программе вечера:

- премьера фильма «Величайший Шоумен»;

- фуршет с шампанским и сладостями;

- гарантированные подарки всем гостям;

- розыгрыши ценных призов;

- обращение президента на большом экране;

- сюрприз от Хью Джекмана;

- танцы до утра в Белом зале

Сбор гостей 31 декабря в 21:00.

Пять победителей определим рандомным способом 29 декабря.

Викторина только для жителей Москвы!

Победители:

sahatik-92@*** dorem33@*** deengel@*** nnet60@*** mpv.koroleva@***

Викторина окончена
