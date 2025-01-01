Выиграй билеты на Новогоднюю ночь в «Каро»
Встречайте Новый 2018 год в кино на премьере фильма-праздника «Величайший Шоумен»!
31 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» (Москва, Новый Арбат ул., 24) состоится праздничная феерия в честь самого долгожданного торжества!
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица!
В программе вечера:
- премьера фильма «Величайший Шоумен»;
- фуршет с шампанским и сладостями;
- гарантированные подарки всем гостям;
- розыгрыши ценных призов;
- обращение президента на большом экране;
- сюрприз от Хью Джекмана;
- танцы до утра в Белом зале
Сбор гостей 31 декабря в 21:00.
Пять победителей определим рандомным способом 29 декабря.
Викторина только для жителей Москвы!
Победители:
sahatik-92@*** dorem33@*** deengel@*** nnet60@*** mpv.koroleva@***