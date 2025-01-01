Выиграй приз с символикой фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» от WDSSPR
14 декабря в прокат вышел фантастический блокбастер «Звёздные Войны: Последние джедаи»!
Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звёздные Войны: Пробуждение Силы», предстоит опасная сватка с могущественным Первым Орденом.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи».
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 27 декабря.
Победители:
krolechka1991@***
mikhaylovaolga@***
Marie4ka1@***
leonov_mihail@***
missvika@***
olega_nostra@***
Викторина окончена