Выиграй приз с символикой фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 27 декабря 2017 12:01
14 декабря в прокат вышел фантастический блокбастер «Звёздные Войны: Последние джедаи»!

Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звёздные Войны: Пробуждение Силы», предстоит опасная сватка с могущественным Первым Орденом.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи».

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 27 декабря.

Победители:

krolechka1991@***

mikhaylovaolga@***

Marie4ka1@***

leonov_mihail@***

missvika@***

olega_nostra@***

Викторина окончена
