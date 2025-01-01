Выиграй билеты на фильм «Праздничный переполох»
23 декабря в 18.30 в кинотеатре «Аврора» состоится предпремьерный показ французской комедии «Праздничный переполох».
Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под его контролем все - банкет, фотограф, повара и официанты, казалось бы, что может пойти не так? Но как известно, если что-то может случиться - оно обязательно случается.
В широкий прокат лента выйдет 1 января.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на фильм «Праздничный переполох».
Победителей определим рандомным способом 22 декабря.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победители:
juliach73@*** katrinchik_86@*** doronin1948@*** Noparadigma@*** marso85@***
Викторина окончена