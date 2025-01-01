Выиграй билеты на фильм «Праздничный переполох»

23 декабря в 18.30 в кинотеатре «Аврора» состоится предпремьерный показ французской комедии «Праздничный переполох».

Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под его контролем все - банкет, фотограф, повара и официанты, казалось бы, что может пойти не так? Но как известно, если что-то может случиться - оно обязательно случается.

В широкий прокат лента выйдет 1 января.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на фильм «Праздничный переполох».

Победителей определим рандомным способом 22 декабря.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

juliach73@*** katrinchik_86@*** doronin1948@*** Noparadigma@*** marso85@***