Выиграй билеты на премьеру фильма «Ёлки новые»
14 декабря в Формула Кино Жемчужина (ТРЦ Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, 51) состоится премьера комедии «Ёлки Новые»!
Хочешь одними из первых в стране увидят продолжение любимой новогодней кинофраншизы? Тогда участвуй в викторине и получи шанс выиграть пригласительные билеты на премьеру!
Представит фильм и поздравит жителей города с наступающими новогодними праздниками исполнитель одной из главных ролей фильма «Ёлки Новые» - Андрей Бурковский.
Начало мероприятия: 19.00
Начало фильма: 20.00
Победителя определим рандомным способом 13 декабря!
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победители:
mokeev0676@***
nastynastya@***
Викторина окончена