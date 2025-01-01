Выиграй билеты на премьеру фильма «Ёлки новые»

Меню
Дата окончания викторины: 13 декабря 2017 14:36
14 декабря в Формула Кино Жемчужина (ТРЦ Жемчужная Плаза, Петергофское шоссе, 51) состоится премьера комедии «Ёлки Новые»!

Хочешь одними из первых в стране увидят продолжение любимой новогодней кинофраншизы? Тогда участвуй в викторине и получи шанс выиграть пригласительные билеты на премьеру!

Представит фильм и поздравит жителей города с наступающими новогодними праздниками исполнитель одной из главных ролей фильма «Ёлки Новые» - Андрей Бурковский.

Начало мероприятия: 19.00

Начало фильма: 20.00

Победителя определим рандомным способом 13 декабря!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

mokeev0676@***

nastynastya@***

