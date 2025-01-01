Выиграй билеты на трансляцию видеозаписи оперы «Волшебная флейта»
17 декабря в 19.00 в «Ленинград Центре» пройдет трансляция видеозаписи великой оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».
Экран кинозала перенесет зрителей на сцену «Ковент-Гарден», чтобы воочию увидеть великолепную постановку Дэвида МакВикара с прекрасными декорациями Джона МакФарлейна.
Киноафиша. Инфо и «Ленинград Центр» дает возможность попасть на прекрасное мероприятие совершенно бесплатно. Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на трансляцию оперы «Волшебная флейта».
Победителя определим рандомным способом 15 декабря.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победитель:
london044@***
Викторина окончена