Дата окончания викторины: 15 декабря 2017 10:36
Выиграй билеты на трансляцию видеозаписи оперы «Волшебная флейта»

17 декабря в 19.00 в «Ленинград Центре» пройдет трансляция видеозаписи великой оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».

Экран кинозала перенесет зрителей на сцену «Ковент-Гарден», чтобы воочию увидеть великолепную постановку Дэвида МакВикара с прекрасными декорациями Джона МакФарлейна.

Киноафиша. Инфо и «Ленинград Центр» дает возможность попасть на прекрасное мероприятие совершенно бесплатно. Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на трансляцию оперы «Волшебная флейта».

Победителя определим рандомным способом 15 декабря.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победитель:

london044@***

Викторина окончена
