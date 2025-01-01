Выиграй билеты на Bollywood Film Festival
В сети кинотеатров «КАРО» с 16 по 24 декабря пройдет фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival. Зрителям будут показаны новые индийские фильмы и хиты проката, которые представят актеры, снимавшиеся в них.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на любой фильм фестиваля! Показы пройдут в Каро Охта.
Победителя определим рандомным способом 13 декабря.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победители:
arnick@***
natasha_ns17@***
hel-va@***
Викторина окончена