Выиграй приз с символикой мультфильма «Тайна Коко» от WDSSPR
23 ноября в прокат вышел новый мультфильм Disney и Pixar «Тайна Коко».
Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не бывало в истории!
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй призы с символикой мультфильма!
В викторине могут принять участие все жители РФ.
Победителей выберем рандомным способом 4 декабря.
Победители:
maximka95955@***
irinka3986@***
borozdinap@***
kotasya12@***
Викторина окончена