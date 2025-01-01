Выиграй приз с символикой мультфильма «Тайна Коко» от WDSSPR

23 ноября в прокат вышел новый мультфильм Disney и Pixar «Тайна Коко».

Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не бывало в истории!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй призы с символикой мультфильма!

В викторине могут принять участие все жители РФ.

Победителей выберем рандомным способом 4 декабря.

