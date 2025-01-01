Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой мультфильма «Тайна Коко» от WDSSPR

Выиграй приз с символикой мультфильма «Тайна Коко» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 4 декабря 2017 10:58
Выиграй приз с символикой мультфильма «Тайна Коко» от WDSSPR

23 ноября в прокат вышел новый мультфильм Disney и Pixar «Тайна Коко».

Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не бывало в истории!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй призы с символикой мультфильма!

В викторине могут принять участие все жители РФ.

Победителей выберем рандомным способом 4 декабря.

Выиграй приз с символикой мультфильма «Тайна Коко» от WDSSPR

Победители:

maximka95955@***

irinka3986@***

borozdinap@***

kotasya12@***

Викторина окончена
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше