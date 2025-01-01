Викторина к фильму «В поисках Дори» от Real 3D

Меню
Дата окончания викторины: 14 июня 2016 19:00
15 июня, за день до официального старта российского проката, в Перми пройдет специальный показ одной из самых ожидаемых анимационных новинок года – анимационного фильма Disney/Pixar «В поисках Дори».

По сюжету нового фильма страдающую провалами в памяти рыбку Дори с возрастом все чаще мучают вопросы прошлого. Где она родилась? Кто ее родители? Что с ее памятью? Какой был первый вопрос? Для поиска ответов Дори, Немо и его отец Марлин отправляются в захватывающее путешествие. Как и раньше, их ждут веселые приключения, забавные (и не очень) жители океана, и, разумеется, новые друзья.

Ответьте правильно на вопросы викторины и получите два билета на предпремьерный показ фильма 15 июня.

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Перми. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл.

Викторина окончена
