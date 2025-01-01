Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Первый Мститель: Противостояние» от WDSSPR

Викторина к фильму «Первый Мститель: Противостояние» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 5 мая 2016 12:00
Викторина к фильму «Первый Мститель: Противостояние» от WDSSPR

5 мая на экраны выходит блокбастер от братьев Руссо «Первый Мститель: Противостояние».

Действие фильма «Первый мститель: Противостояние» начинается там, где заканчиваются события блокбастера MARVEL «Мстители: Эра Альтрона» - Стив Роджерс и Мстители пытаются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим против людей искусственным интеллектом. После очередного международного инцидента с участием Мстителей правительство настаивает на создании особого органа управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в этих обстоятельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма Викторина к фильму «Первый Мститель: Противостояние» от WDSSPR

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Викторина окончена
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше