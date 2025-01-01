Викторина к фильму «Первый Мститель: Противостояние» от WDSSPR

5 мая на экраны выходит блокбастер от братьев Руссо «Первый Мститель: Противостояние».

Действие фильма «Первый мститель: Противостояние» начинается там, где заканчиваются события блокбастера MARVEL «Мстители: Эра Альтрона» - Стив Роджерс и Мстители пытаются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим против людей искусственным интеллектом. После очередного международного инцидента с участием Мстителей правительство настаивает на создании особого органа управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в этих обстоятельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!