Спроси Киноафишу

назад в будущее 3
Кто режиссер фильма «Назад в будущее 3»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Назад в будущее 3» (1990) — заключительная часть знаменитой научно-фантастической трилогии Роберта Земекиса. На этот раз история переносит Марти Макфлая (Майкл Джей Фокс) и доктора…
Какие актеры снимались в фильме «Назад в будущее 3»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: В фильме "Назад в будущее 3" Марти МакФлай и его друг, доктор Эммет Браун, оказываются в 1885 году на Диком Западе, где пытаются вернуть машину времени и избежать столкновения с опасными…
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
