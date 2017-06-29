Меню
назад в будущее 3
Кто режиссер фильма «Назад в будущее 3»?
Ответить
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
«Назад в будущее 3» (1990) — заключительная часть знаменитой научно-фантастической трилогии Роберта Земекиса. На этот раз история переносит Марти Макфлая (Майкл Джей Фокс) и доктора…
Какие актеры снимались в фильме «Назад в будущее 3»?
Ответить
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
В фильме "Назад в будущее 3" Марти МакФлай и его друг, доктор Эммет Браун, оказываются в 1885 году на Диком Западе, где пытаются вернуть машину времени и избежать столкновения с опасными…
