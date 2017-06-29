Меню
крепкий орешек 2
Кто режиссер фильма «Крепкий орешек 2»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Крепкий орешек 2» (1990) продолжил историю Джона Макклейна, вновь погрузив зрителей в мир напряжённого экшена и захватывающих сюжетных поворотов. Этот фильм стал достойным сиквелом…
Как зовут актеров, которые играли в фильме «Крепкий орешек 2»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: В фильме «Крепкий орешек 2» снимаются актеры, которые уже успели зарекомендовать себя в различных голливудских проектах. Этот фильм стал продолжением популярного боевика, и многие актеры…
