Какие актеры снимались в фильме «Кавказская пленница!»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Кавказская пленница!» (2014) — комедия российского режиссёра Максима Воронкова, попытка пересмотреть и адаптировать культовый фильм Леонида Гайдая для молодого поколения. Несмотря…
