Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Теги иван царевич и серый волк 3

Спроси Киноафишу

иван царевич и серый волк 3
Кто исполняет роли в фильме «Иван Царевич и Серый Волк 3»?
Ответить
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Иван Царевич и Серый Волк 3» — третья часть популярной российской анимационной франшизы, созданной студией «Мельница» в сотрудничестве с компанией СТВ. Фильм,…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино. Задать вопрос
Теги
бюджет фильма в каком порядке смотреть фильмы? дата выхода жанры кино кассовые сборы кто играл роль? озвучка и дубляж оскар песни и музыка из фильмов продолжительность фильма сколько серий? факты о фильме
Все теги
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше