"Зимородок" - почему так называется сериал?

"Зимородок" - это турецкий сериал, который вышел в мировой прокат в сентябре 2022 года. Многие зрители интересуются, почему сериалу дано такое название, ведь "Зимородок" - это птица, которая не имеет никакого отношения к сюжету сериала.
Фактически, название сериала на турецком языке, "Yalıçapkını", в переводе на русский означает "зимородок". Однако, оригинальное название сериала состоит из двух слов: Yalı Çapkını, что в переводе означает "Бабник с побережья". Если написать эти слова слитно (Yalicapkini), то они звучат как "зимородок".
Таким образом, название "Зимородок" имеет культурный контекст и фон, но не имеет непосредственного отношения к сюжету самого сериала.
