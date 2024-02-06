Меню
Женьши - кто он, что это за персонаж в сериале "Монолог фармацевта"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В начале истории, Женьши представлен как евнух в гареме, но позднее он упоминает в разговоре с помощником, что одной из его обязанностей является проверка верности наложниц императора, и что сам император ему отдал эту роль.
В 10-й серии 1 сезона "Монолог фармацевта", раскрывается история наложницы Адо. Маомао выясняет, что Адо родила сына от нынешнего императора 17 лет назад; в этот же день также родился сын предыдущего императора, который является отцом текущего императора. Таким образом, у нынешнего императора родились сын и брат одновременно.
Сын госпожи Адо умирает в младенчестве, в то время как брат императора терзается болезнями и потому не появляется на публике. Император, хитро управляющий гаремом, послал своего самого доверенного человека следить за ним изнутри. Этот человек, на самом деле, брат императора, избегающий появляться в обществе.
Однако позже Маомао предполагает, что Адо подменила своего сына на сына прошлого императора, а, возможно, Женьши является сыном Адо и нынешнего императора, что делает его наследником империи.

