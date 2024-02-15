Меню
"Ждули", что это за шоу?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Телеканал "Ю" выпустил свою новую передачу "Ждули", которую назвал "беспрецедентное реалити-шоу" и "самую скандальную премьеру года". Программа посвящена россиянкам, которые поддерживают романтические отношения с заключенными в исправительных учреждениях. Реакция на это шоу была разной: некоторые зрители обвинили его в пропаганде "тюремной романтики", в то время как другие увидели в передаче предостережение для девушек.
Шоу "Ждули" - это новый социальный проект, уникальный для телевидения, о женщинах, встречающихся с мужчинами в местах лишения свободы через переписку. Каждый эпизод рассказывал историю одной героини, как она встретилась со своим заключенным, как окружающие реагировали на их отношения, и о том, каково было переживать это ожидание. В конце серии "заочница" сталкивалась с выбором: продолжить общение с заключенным или закончить связь.
В шоу представлены женщины "на свободе", которые надеются найти любовь за решеткой. Их называют "ждулями", "зэкулями" и "заочницами".

Ждули
Ждули телешоу
2023, Россия
0.0
