"Ждули", что это за шоу?

Наш ответ:

Телеканал "Ю" выпустил свою новую передачу "Ждули", которую назвал "беспрецедентное реалити-шоу" и "самую скандальную премьеру года". Программа посвящена россиянкам, которые поддерживают романтические отношения с заключенными в исправительных учреждениях. Реакция на это шоу была разной: некоторые зрители обвинили его в пропаганде "тюремной романтики", в то время как другие увидели в передаче предостережение для девушек.

Шоу "Ждули" - это новый социальный проект, уникальный для телевидения, о женщинах, встречающихся с мужчинами в местах лишения свободы через переписку. Каждый эпизод рассказывал историю одной героини, как она встретилась со своим заключенным, как окружающие реагировали на их отношения, и о том, каково было переживать это ожидание. В конце серии "заочница" сталкивалась с выбором: продолжить общение с заключенным или закончить связь.

В шоу представлены женщины "на свободе", которые надеются найти любовь за решеткой. Их называют "ждулями", "зэкулями" и "заочницами".