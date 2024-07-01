За сколько лет до "Игры престолов" происходят события "Дома дракона"?

Наш ответ:

«Дом Дракона» переносит зрителей почти на 200 лет назад до событий «Игры престолов», но действие всё так же разворачивается на континенте Вестерос, где политическая ситуация заметно отличается. Таргариены находятся на пике своего могущества, и их сила подкреплена устрашающими драконами.



Этот американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Кондалом для HBO, является независимым приквелом «Игры престолов» и вторым проектом во вселенной «Песнь льда и огня». Сюжет основан на отдельных главах книги Мартина «Пламя и кровь». В центре истории — Король Визерис, который шокирует подданных, объявив своей наследницей дочь Рейниру. Но после рождения здорового сына многие начинают сомневаться в её правах на Железный трон. В то время как судьба королевства висит на волоске, мы увидим, как дом, построенный драконами, постепенно начинает разрушаться.