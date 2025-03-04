За кого выйдет Суна из сериала «Зимородок»?

Наш ответ:

«Зимородок» — популярный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. В настоящее время выходит третий сезон. Одной из героинь выступает девушка Суна Санлы. Это тихая и скромная девушка, которая является старшей сестрой Сейран. Их родители — Эсме и Казым. Суне совершенно не везет в любви. Ей не удалось выйти замуж за Ферита, после она стала женой богача Саффета, но эти отношения вскоре закончились. Во втором сезоне Суна вышла замуж за Кайю, двоюродного брата Ферита, но сделано это было для того, чтобы навести порядок в семье. Третьим супругом Суны стал Абидин.