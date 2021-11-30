Меню
За что убили Ибрагима в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Ибрагима-пашу убили за то, что он предал своего друга и правителя Сулеймана. Уверенный в том, что султан не казнит своего визиря и ближайшего друга, Ибрагим начал вести себя чересчур вольно и нагло. Он завел себе тайную любовницу, тем самым оскорбив Хатидже – свою жену и сестру Сулеймана. Из-за того, что Ибрагим-паша увлекался античным искусством и разместил в сво5м дворце статуи (в мусульманском мире изображение людей строго запрещено), в народе начали роптать и подозревать визиря в измене мусульманской вере. Все это вместе послужило поводом для казни Ибрагима.

Паша был задушен ночью в своих покоях, пока Сулейман спал.

 

