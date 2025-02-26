Меню
За что сидел отец Нины из сериала «Склифосовский»?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

«Склифосовский» — известный российский сериал о работе и личной жизни врачей из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Стартовало шоу в 2012 году. В декабре 2024 на сервисе «Смотрим» состоялась премьера двенадцатого сезона. На телевидении новый сезон стартовал 3 февраля 2025 года. В шестой серии Нина неожиданно сталкивается со своим отцом Дмитрием Дубровским (Сергей Никоненко), который только что вышел из тюрьмы, отсидев большой срок. Мужчина пытается найти работу, но ему везде отказывают из-за судимости. В итоге отец Нины все-таки получает работу благодаря Павловой, которая становится его начальницей. К сожалению, в сети нет информации о том, за какое именно преступление Дмитрий был осужден и отправлен в тюрьму.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Склифосовский
Склифосовский драма, мелодрама
2012, Россия
0.0
