За что посадили Максима Левина из "Битвы экстрасенсов"?

За что посадили Максима Левина из "Битвы экстрасенсов"?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Максим Левин, победитель шоу «Битва экстрасенсов», оказался мошенником Максимом Николаевым. Его успех пример того, как талант к обману может на время затмить реальность, но правда всегда находит путь наружу. Левин обманул зрителей, выдавая себя за обладателя сверхспособностей, но его прошлое раскрылось после победы. Он был арестован за мошенничество и лишен своего статуса звезды шоу. Сообщалось, что Николаев обманул китайских предпринимателей на миллионы рублей. История Левина нанесла удар по репутации «Битвы экстрасенсов», вызвав сомнения у зрителей в достоверности историй других участников.

«Битва экстрасенсов» — российское антинаучное телешоу на ТНТ, где участники представляют себя обладателями сверхспособностей. Это адаптация британской передачи "Britain’s Psychic Challenge". Схожие программы популярны в США, Израиле и других странах. Первый сезон вышел в эфир 25 февраля 2007 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов телешоу, мистика
2007, Россия
7.0
