За что посадили Кристину в сериале "Плакса"?

Наш ответ:

Арест Кристины в сериале "Плакса" стал результатом череды драматических событий, подробно описанных в концовке нового сезона. Кратко пересказываем их:



Маша возвращается в школу, прикрывая кофтой шрамы, но вместо буллинга её встречают аплодисменты и множество музыкальных инструментов, подготовленных Никитой, Женей и их друзьями. Воодушевлённая, Маша решает участвовать в конкурсе, а Даня предлагает возобновить их отношения. Получив отказ, он мстит, распространяя компрометирующее видео с телефона Кристины. Тем временем Женя находит запись с видеорегистратора, доказывающую, что поджог устроила именно Кристина. Во время выступления Машиной группы видео показывают на большом экране, что не только приносит группе победу, но и разоблачает Кристину. Прямо в актовом зале её арестовывает Володя. Кристина звонит матери и умоляет обратиться за помощью к отцу, но выясняется, что её отец — сам Володя.