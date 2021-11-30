За что казнили Ибрагима-пашу в турецком сериале «Великолепный век»?

Наш ответ:

Причиной тому послужило предательство Ибрагима-паши. Согласно некоторым источникам, в юности Сулейман поклялся, что пока он жив, с головы друга не упадет ни один волос. Со временем Ибрагим, которому султан пожаловал должность великого визиря и дал в жены свою сестру Хатидже, пожелал иметь больше власти. Его авторитет при дворе рос, как и амбиции, что не могло не волновать Сулеймана. Кроме того, появился повод подозревать Ибрагима-пашу в неверности – приверженности христианской вере и культуре. В конечном итоге Сулейман решил казнить друга, а чтобы сдержать свою юношескую клятву, велел убить Ибрагима-пашу ночью.