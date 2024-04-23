Меню
Во что играют герои сериала "Киберпапа"?

Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Киберпапа" киберспорт играет значительную роль. Несмотря на это, игра, в которую играют главные герои, нигде не упоминается по названию. Создатели шоу изначально планировали использовать Counter Strike, однако после февраля 2022 года они лишились доступа к игре. Затем они обратились к шутеру Warface, но ТНТ не смогли достичь соглашения об условиях использования. В результате была создана вымышленная игра, визуальное представление которой присутствует в сериале, в то время как сама игра является выдумкой и не существует в реальности.

В сериале рассказывается о сварщике Игнате, которого увольняют с работы. Желая заработать денег, он соглашается поучаствовать в турнире по киберспорту с призом в 2 млн. рублей.

Киберпапа
Киберпапа комедия
2024, Россия
