В какой школе снимали сериал «Олдскул»?

«Олдскул» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатрах PREMER и START 1 сентября 2025 года.

Где проходили съемки

По сюжету действие разворачивается в гимназии «Фаворит». Съемки велись не в павильонах, а в настоящем учебном заведении. Главной локацией стала школа «Формула» в ЖК «Белые ночи» в Бутово. Это учреждение открылось в 2021 году и отличается особенным дизайном и архитектурой. В качестве школы «Фаворит» в сериале также фигурирует здание «Техноград» на ВВЦ.

