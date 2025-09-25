В какой школе снимали сериал «Олдскул»?

«Олдскул» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатрах PREMER и START 1 сентября 2025 года.
По сюжету действие разворачивается в гимназии «Фаворит». Съемки велись не в павильонах, а в настоящем учебном заведении. Главной локацией стала школа «Формула» в ЖК «Белые ночи» в Бутово. Это учреждение открылось в 2021 году и отличается особенным дизайном и архитектурой. В качестве школы «Фаворит» в сериале также фигурирует здание «Техноград» на ВВЦ.
В центре сюжета — опытная учительница математики Мария Павловна Трифонова, которая отличается сложным характером и строгим подходом в работе с юными подопечными. Однажды она получает от своего зятя предложение устроиться в современную престижную гимназию, чтобы наладить общение с учащейся там внучкой Настей. На новом месте 57-летняя Мария Павловна, представляющая собой педагога старой закалки, сталкивается с совершенной другими реалиями и правилами. Адаптироваться к новым условиям оказывается не так-то просто.
