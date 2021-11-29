Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Жестокого Стамбула» Надим выздоровеет?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Надим встанет на ноги в 17-й серии. Он придет в особняк, где проходит свадебный ужин Джемре и Дженка, шокировав своим появлением всех присутствующих. Роль Надима в «Жестоком Стамбуле» исполнил турецкий актер Беркер Гювен – именно этот проект принес ему известность далеко за пределами родной страны. Беркер родился 7 сентября 1994 года в Измире, но сразу же после завершения учебы в средней школе отправился в Стамбул, где поступил в Университет Бигли на факультет кино и телевидения. Актерский дебют Гювена состоялся в 2017 году в фильме «Отец». Далее последовало еще несколько проектов, но самым успешным из них стал сериал «Жестокий Стамбул».

В одном из интервью актер признался, что для него важно, чтобы фильмы и сериалы с его участием поднимали важные социальные темы, такие как инвалидность. 

 

