В какой серии «Жестокого Стамбула» Надим выздоровеет?

Наш ответ:

Надим встанет на ноги в 17-й серии. Он придет в особняк, где проходит свадебный ужин Джемре и Дженка, шокировав своим появлением всех присутствующих. Роль Надима в «Жестоком Стамбуле» исполнил турецкий актер Беркер Гювен – именно этот проект принес ему известность далеко за пределами родной страны. Беркер родился 7 сентября 1994 года в Измире, но сразу же после завершения учебы в средней школе отправился в Стамбул, где поступил в Университет Бигли на факультет кино и телевидения. Актерский дебют Гювена состоялся в 2017 году в фильме «Отец». Далее последовало еще несколько проектов, но самым успешным из них стал сериал «Жестокий Стамбул».