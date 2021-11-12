Меню
В какой серии «Закрытой школы» Даша умрет?

В какой серии «Закрытой школы» Даша умрет?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Даша Старкова, персонаж сериала «Закрытая школа», дочь известной киноактрисы Светланой Старковой, умирает в 125-й серии (21-я серия четвертого сезона). Роль Дарьи Старковой изначально должна была сыграть Марина Петренко, однако роль была отдана Агате Муцениеце. Сериал является русской интерпретацией испанского сериала «Черная лагуна».

Героиня Муцениеце, если бы создатели сериала следовали строго сюжету «Черной лагуны», должна была умереть еще в конце 3-го сезона, однако сценаристы решили оставить героиню из-за популярности актрисы.

