В какой серии «Зачарованных» умерла Прю?

Ведьма Прю из сериала «Зачарованные» погибает в 22-й серии третьего сезона «Весь ад выходит на свободу». В четвертом сезоне ее место занимает Пейдж Мэтьюс. Роль Прю исполняла актриса Шеннен Доэрти. Ее отношения с партнерами по сериалу серьезно ухудшились к концу третьего сезона, что и стало причиной ее ухода из проекта. Впервые после смерти Прю показывают в 18-й серии пятого сезона, когда Пейдж и Фиби путешествуют по прошлому, однако героиню показывают только со спины, поскольку лицо Шеннен Доэрти больше не могли показывать в сериале согласно контакту.
Заменившую Прю Пейдж сыграла Роуз Макгоуэн.
