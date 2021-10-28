Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Зачарованных» умерла Прю?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Ведьма Прю из сериала «Зачарованные» погибает в 22-й серии третьего сезона «Весь ад выходит на свободу». В четвертом сезоне ее место занимает Пейдж Мэтьюс. Роль Прю исполняла актриса Шеннен Доэрти. Ее отношения с партнерами по сериалу серьезно ухудшились к концу третьего сезона, что и стало причиной ее ухода из проекта. Впервые после смерти Прю показывают в 18-й серии пятого сезона, когда Пейдж и Фиби путешествуют по прошлому, однако героиню показывают только со спины, поскольку лицо Шеннен Доэрти больше не могли показывать в сериале согласно контакту.

Заменившую Прю Пейдж сыграла Роуз Макгоуэн.

