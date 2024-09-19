Меню
В какой серии «Ветреного холма» Халиль узнает правду?

Олег Скрынько 19 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ветреный холм» — турецкий мелодраматический сериал, премьера которого состоялась 1 января 2024 года. На данный момент из 221 эпизода в России вышли 160. Главные герои этой саги — парень Халиль и девушка Зейнеп. Халиль происходит из бедной семьи, которая работает на зажиточную семью Зейнеп. В прошлом отца Халиля обвинили в преступлении и отправили в тюрьму. Халиль поклялся отомстить богачам. Со временем он становится преуспевающим бизнесменом. Вернувшись в родной город, он приступает к реализации плана мести. Противостоит ему отважная Зейнеп. Однако постепенно молодые люди влюбляются друг в друга.

«Ветреный холм» изобилует интригами, тайнами и неожиданными сюжетными поворотами. О том, что Зейнеп не имеет отношения к пожару в особняке, Халиль узнает уже в двенадцатой серии. Когда полиция выдвигает обвинения Зейнеп, Халиль за нее заступается. Главной злодейкой оказывается Сонгюль, тетка Халиля, однако о ее коварной сущности Халиль должен узнать позже. Именно Сонгюль подставила отца Халиля.

