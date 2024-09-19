В какой серии «Ветреного холма» Халиль поцелует Зейнеп?

«Ветреный холм» — турецкая мелодраматическая сага, представляющая собой очередную вариацию сюжета «Ромео и Джульетта». Сериал повествует о выходце из бедной семьи Халиле, который становится успешным бизнесменом и возвращается в родной город, чтобы отомстить семье богачей, погубившей его отца. По ходу развития событий Халиль неожиданно для себя влюбляется в девушку из вражеской семьи Зейнеп. Вероятно, парень ожидал, что она будет коварной и безжалостной, но на самом Зейнеп добра, нежна и справедлива. Халиль и Зейнеп заключают помолвку в 112 эпизоде российской версии сериала. Герои собираются поцеловаться, но им мешает появление Гюльхан. Поцелуя Халиля и Зейнеп ждать не стоит, поскольку шоу идет в Турции на государственном канале.
