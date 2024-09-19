Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Ветреного холма» Халиль поцелует Зейнеп?

В какой серии «Ветреного холма» Халиль поцелует Зейнеп?

Олег Скрынько 19 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ветреный холм» — турецкая мелодраматическая сага, представляющая собой очередную вариацию сюжета «Ромео и Джульетта». Сериал повествует о выходце из бедной семьи Халиле, который становится успешным бизнесменом и возвращается в родной город, чтобы отомстить семье богачей, погубившей его отца. По ходу развития событий Халиль неожиданно для себя влюбляется в девушку из вражеской семьи Зейнеп. Вероятно, парень ожидал, что она будет коварной и безжалостной, но на самом Зейнеп добра, нежна и справедлива. Халиль и Зейнеп заключают помолвку в 112 эпизоде российской версии сериала. Герои собираются поцеловаться, но им мешает появление Гюльхан. Поцелуя Халиля и Зейнеп ждать не стоит, поскольку шоу идет в Турции на государственном канале.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ветреный холм
Ветреный холм драма
2024, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше