Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» Сулейман женится на Хюррем?

Елена Королева 18 ноября 2021 Дата обновления: 18 ноября 2021
Наш ответ:

На протяжении первых двух сезонов турецкого телесериала «Великолепный век» его зрителей занимал лишь один вопрос: когда же поженятся султан Сулейман и Хюррем? Непростые отношения этой парочки потрепали фанатам сериала немало нервов: хотя за первые два сезона Хюррем рожает Сулейману уже четырех детей, в 40-м эпизоде сериала она все равно отказывает ему, когда султан делает ей предложение. Хюррем слишком долго шла к этому дню, и она согласна на свадьбу только на своих условиях. Важную роль в их злоключениях играют и козни Валиде, матери Сулеймана, которая не желает выпускать власть из своих рук. К счастью, Хюррем успешно обходит все препятствия и побеждает Айше Хафса. В 43-й серии «Великолепного века» Хюррем и султан Сулейман совершают свадебный обряд никяха. Отныне они – муж и жена.

Разумеется, Хюррем тут же решает воспользоваться случаем и заказывает себе огромную золотую корону, чтобы позлить Валиде, но реакция матери султана – это уже другая история.

