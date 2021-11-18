В какой серии «Великолепного века» Сулейман женится на Хюррем?

Наш ответ:

На протяжении первых двух сезонов турецкого телесериала «Великолепный век» его зрителей занимал лишь один вопрос: когда же поженятся султан Сулейман и Хюррем? Непростые отношения этой парочки потрепали фанатам сериала немало нервов: хотя за первые два сезона Хюррем рожает Сулейману уже четырех детей, в 40-м эпизоде сериала она все равно отказывает ему, когда султан делает ей предложение. Хюррем слишком долго шла к этому дню, и она согласна на свадьбу только на своих условиях. Важную роль в их злоключениях играют и козни Валиде, матери Сулеймана, которая не желает выпускать власть из своих рук. К счастью, Хюррем успешно обходит все препятствия и побеждает Айше Хафса. В 43-й серии «Великолепного века» Хюррем и султан Сулейман совершают свадебный обряд никяха. Отныне они – муж и жена.