В какой серии «Великолепного века» Сулейман впадает в кому?

Наш ответ:

Десятый султан Османской империи, великий Сулейман I, является одним из самых неоднозначных лиц турецкой истории, а также одним из самых неоднозначных героев сериала «Великолепный век». Хотя, по сюжету этого шоу, он является справедливым и мудрым правителем, его решения зачастую ошибочны и недальновидны – в основном из-за интриг, происходящих во дворце за спиной Сулеймана. Впрочем, зрители все равно полюбили добродушного и творческого султана, особенно под конец сериала, когда тот оказался в пучине отчаяния из-за потери своей возлюбленной Хюррем. Из-за этого еще более шокирующим для аудитории стало то, что Сулейман впал в кому. Это произошло в 120-м эпизоде, вскоре после изгнания персидской принцессы Фирузе. По основной версии, это она ответственна за отравление и болезнь султана.