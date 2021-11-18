Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» Сулейман впадает в кому?

В какой серии «Великолепного века» Сулейман впадает в кому?

Елена Королева 18 ноября 2021 Дата обновления: 18 ноября 2021
Наш ответ:

Десятый султан Османской империи, великий Сулейман I, является одним из самых неоднозначных лиц турецкой истории, а также одним из самых неоднозначных героев сериала «Великолепный век». Хотя, по сюжету этого шоу, он является справедливым и мудрым правителем, его решения зачастую ошибочны и недальновидны – в основном из-за интриг, происходящих во дворце за спиной Сулеймана. Впрочем, зрители все равно полюбили добродушного и творческого султана, особенно под конец сериала, когда тот оказался в пучине отчаяния из-за потери своей возлюбленной Хюррем. Из-за этого еще более шокирующим для аудитории стало то, что Сулейман впал в кому. Это произошло в 120-м эпизоде, вскоре после изгнания персидской принцессы Фирузе. По основной версии, это она ответственна за отравление и болезнь султана.

К счастью, султан Сулейман пришел в сознание, но последствия этой комы преследовали его до конца жизни и во многом стали причиной его печальной гибели.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше