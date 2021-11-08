В какой серии «Великолепного века» Садыка попытается убить султана?

Наш ответ:

Покушение на жизнь Сулеймана Великолепного было показано в 24-й серии. Садыка, ранее носившая имя Виктория, жаждала отомстить султану за убийство ее жениха – графа Ариэля. Она прибывает в Стамбул и попадает в гарем Сулеймана, где получает мусульманское имя. На протяжении всего сезона девушка ищет способ совершить возмездие. В 24-й серии она с ножом нападает на султана в саду у Ибрагима. Однако мужчине удается защитить себя и спастись от смерти. Роль Виктории/Садыки в «Великолепном веке» сыграла турецкая актриса и телеведущая Саадет Аксой.