В какой серии «Великолепного века» Садыка попытается убить султана?

Покушение на жизнь Сулеймана Великолепного было показано в 24-й серии. Садыка, ранее носившая имя Виктория, жаждала отомстить султану за убийство ее жениха – графа Ариэля. Она прибывает в Стамбул и попадает в гарем Сулеймана, где получает мусульманское имя. На протяжении всего сезона девушка ищет способ совершить возмездие. В 24-й серии она с ножом нападает на султана в саду у Ибрагима. Однако мужчине удается защитить себя и спастись от смерти. Роль Виктории/Садыки в «Великолепном веке» сыграла турецкая актриса и телеведущая Саадет Аксой.
Зрителям она также известна по ролям в фильмах и сериалах «Человек без сердца» (2008), «Рожденный дважды» (2012), «Наивность» (2018) и многим другим.
Авторизация по e-mail