В какой серии «Великолепного века» родит Хатидже?

Наш ответ:

Первенец Хатидже появляется на свет в 28-й серии. К ужасу матери, новорожденный малыш не подает признаков жизни, однако благодаря стараниям Хюррем его удается спасти. Правда, в 34-й серии ребенок умер. Хатидже тяжело переживает его смерть и даже предпринимает попытку самоубийства. Вторые роды приходятся на 45-ю серию – на этот раз героиня рожает двойню, мальчика и девочку. Дочь получает имя Хуриджихан, а сын – Осман. О том, была ли реальная Хатидже-султан замужем за Ибрагимом, до сих пор достоверно неизвестно. Вполне возможно, что женой паши стала другая сестра Сулеймана Великолепного – Кануни.