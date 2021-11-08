Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» родит Хатидже?

В какой серии «Великолепного века» родит Хатидже?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Первенец Хатидже появляется на свет в 28-й серии. К ужасу матери, новорожденный малыш не подает признаков жизни, однако благодаря стараниям Хюррем его удается спасти. Правда, в 34-й серии ребенок умер. Хатидже тяжело переживает его смерть и даже предпринимает попытку самоубийства. Вторые роды приходятся на 45-ю серию – на этот раз героиня рожает двойню, мальчика и девочку. Дочь получает имя Хуриджихан, а сын – Осман. О том, была ли реальная Хатидже-султан замужем за Ибрагимом, до сих пор достоверно неизвестно. Вполне возможно, что женой паши стала другая сестра Сулеймана Великолепного – Кануни.

Что касается детей Хатидже-султан, то до нас дошли сведения о двух дочерях – Ханым-султан и Фюлане-султан. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше