Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» поженятся Хюррем и Сулейман?

В какой серии «Великолепного века» поженятся Хюррем и Сулейман?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Султан Сулейман и Хюррем женятся в 43-й серии сериала «Великолепный век» (19-я серия второго сезона). Это был мусульманский обряд никях, для осуществления которого Сулейман позвал Хюррем в сад, а затем богослов прочитал молитвы, и влюбленные заключили брак. Роль Сулеймана в сериале сыграл Халит Эргенч, роль Хюррем исполнили две актрисы: сначала ее играла Мерьем Узерли, а после ее ухода из проекта по причине сильной усталости и беременности в конце третьего сезона ее заменила Вахиде Перчин.

Первоначально роль Хюррем была предложена Ойкю Келик, но актриса не подошла, так как весила на 6 кг больше, чем было нужно. 

