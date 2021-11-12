В какой серии «Великолепного века» поженятся Хюррем и Сулейман?

Наш ответ:

Султан Сулейман и Хюррем женятся в 43-й серии сериала «Великолепный век» (19-я серия второго сезона). Это был мусульманский обряд никях, для осуществления которого Сулейман позвал Хюррем в сад, а затем богослов прочитал молитвы, и влюбленные заключили брак. Роль Сулеймана в сериале сыграл Халит Эргенч, роль Хюррем исполнили две актрисы: сначала ее играла Мерьем Узерли, а после ее ухода из проекта по причине сильной усталости и беременности в конце третьего сезона ее заменила Вахиде Перчин.