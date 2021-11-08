Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» появится Изабелла?

В какой серии «Великолепного века» появится Изабелла?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Принцесса Изабелла Кастильская впервые появляется в 27-й серии. Корабль, на котором путешествует девушка, захватывают пираты и решают отправить пленницу в Стамбул. Там ее выкупает Ибрагим и селит в охотничьем домике, где Изабелле остается ждать встречи с султаном Сулейманом. Роль прекрасной испанской принцессы в сериале исполнила турецкая актриса и модель Мелике Ипек Ялова. Интересно, что «Великолепный век» стал первым проектом, в котором приняла участие Мелике. До знакомства с режиссером сериала Нермином Ероглу она занималась организацией свадебных торжеств.

Перед съемками Мелике пришлось посетить курсы испанского языка.

 

