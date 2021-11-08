Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» поменяется актриса Хюррем?

В какой серии «Великолепного века» поменяется актриса Хюррем?

8 ноября 2021
Наш ответ:

«Новая» Хюррем в исполнении Вахиде Перчин впервые появляется в 103-й серии. После исчезновения возлюбленной в 101-й серии Сулейман впал в глубокую тоску. Возвращение Хюррем-султан из плена заново вдохнуло в повелителя Османской империи жизнь. Причиной замены актрисы, исполняющей главную роль, стал уход Мерьем Узерли из проекта. После нескольких лет интенсивных съемок в «Великолепном веке» у нее возник синдром выгорания. Создателям сериала пришлось ввести сюжетную линию с похищением, чтобы найти замену Мерьем. Их выбор пал на Вахиде Перчин.

То, что «новая» Хюррем выглядит заметно старше прежней, объясняется нелегкими условиями жизни в плену.

28 июля 2025, 17:03
То что старше не страшно,просто она совсем другая, другие черты лица и поэтому ну никак не соединялась с предыдущей Хюррем...
