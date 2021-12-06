В какой серии «Великолепного века» покажут болезнь Хюррем?

О том, что Хюррем больна, стало известно в 3-м сезоне 25-й серии. В предыдущем эпизоде хасеки падает в обморок, а очнувшись, обнаруживает у себя на теле странные пятна. Придворная лекарша, осмотрев Хюррем, делает вывод, что болезнь возникла на нервной почве. В 4-м сезоне 27-й серии героиня отправляется к гадалке, которая предрекает скорую смерть ей самой и одному из ее сыновей. Не желая афишировать свой недуг, хасеки отправляется в Эдирне, но в дороге ее самочувствие резко ухудшается. Слова гадалки подтверждает вердикт лекарши – болезнь Хюррем неизлечима.
Несмотря на все старания Сулеймана и лекарей, в 31-й серии 4-го сезона героиня умирает.
Авторизация по e-mail