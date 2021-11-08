Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Великолепного века» Нурбану родит?

В какой серии «Великолепного века» Нурбану родит?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

В 113-й серии Нурбану рожает Селиму сына – будущего султана Османской империи Мурада III. Новоиспеченный отец чувствует себя настолько счастливым, что обещает наложнице не приводить в свои покои других женщин. В 121-й серии, после временного скачка в 1553 год, становится известно, что у Селима и Нурбану за годы совместной жизни появились еще три дочери – Шах, Гевхерхан и Эсмехан. Считается, что у пары была и четвертая дочь, получившая имя Фатьма, однако в сериале она не упоминается.

Судьбы детей Селима и Нурбану сложились по-разному, и хотя в сериале Нурбану не раз упрекали в том, что она родила шехзаде только одного наследника, своей главной цели она достигла – первенец Мурад взошел на престол в 1574 году. 

 

