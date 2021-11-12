В какой серии «Великолепного века» казнят Мустафу?

Мустафу, сына Сулеймана и Махидевран, одного из основных персонажей сериала «Великолепный век», казнят в 123-й серии (20-я серия заключительного, четвертого сезона). Мустафу убивает Зал Махмуд-ага по приказу Сулеймана. Роль 18-летнего Мустафы сыграл Мехмет Гюнсюр, которому на период съемок было 37 лет. Он на 5 лет младше своего экранного отца Халита Эргенча, сыгравшего Сулеймана. В России сериал выходит на телеканале «Домашний», где разбивка сериала отличается от оригинальной, и он состоит из пяти сезонов.
Роль Мустафы дублировал Максим Чихачев.
